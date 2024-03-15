وزير التربية: إستحداث أولمبياد جزائري للرياضيات

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن إستحداث وهيكلة أولمبياد جزائري للرياضيات.

وأضاف وزير التربية خلال كلمة له على هامش الإحتفال باليوم الدولي للرياضيات، أنّ “إنشاء وهيكلة الأولمبياد الجزائري للرياضيات، لأول مرة منذ الإستقلال. يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة، تحضيرا لإنجاح مشاركة الجزائر وتحسين ترتيبها في الأولمبياد العالمي للرياضيات.

وتابع الوزير، أنّ هذه المنافسة ستمسّ تلاميذ السنوات الثانية والثالثة والرابعة متوسط. بالإضافة كذلك إلى تلاميذ الجذع مشترك علوم وتكنولوجيا وتلاميذ السنتين الثانية والثالثة ثانوي للشعب العلمية.

وأشار في سياق ذي صلة، أن الوزارة إتخذت إجراءات غير مسبوقة من الجانب التنظيمي والهيكلي والمالي بينها واستفادة اللجنة الجزائرية للأولمبياد من مقر لها تم تدشينه اليوم، على مستوى ثانوية الرياضيات بالقبة. إلى جانب وضع رزنامة وبرنامج تكويني لفائدة المؤطرين والتلاميذ المشاركين.

كما أردف الوزير، أنه جرى تكوين لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والمالية. للنظر في أفضل السبل للتكفل المالي والمادي بهذا الملف، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ومخطط عمل الحكومة. الراميان إلى ترقية النخب المدرسية والاعتناء بها ورعايتها”.

في سياق متصل، أشار بلعابد إلى أنّ وزارة التربية تعمل على “مواصلة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء ثانويات متخصصة في الرياضيات، بهدف تشكيل أقطاب امتياز متجانسة مع تواجد المدارس العليا في مختلف الولايات وإيجاد الآليات الكفيلة بتوسيع التكوين للأساتذة المتخصصين في هذه المادة على مستوى المدارس العليا للأساتذة”.

كما كشف الوزير عن تحسن ملحوظ في نتائج مادة الرياضيات، خلال السنوات الثلاث الأخيرة في جميع المستويات التعليمية. مذكّراً أنّ نسبة النجاح في البكالوريا بالنسبة لشعبة الرياضيات بلغت 79.22 بالمائة في دورة 2023″.

وبخصوص التحضيرات الجارية لخوض غمار منافسات الأولمبياد العالمي والإقليمي للرياضيات لسنة 2024. أكد بلعابد أنّه تم تنظيم منافسة تصفوية في العاشر فيفري الماضي لفائدة التلاميذ المتميّزين في هذه المادة”.