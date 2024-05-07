وزير التربية: إستراتيجية وطنية جديدة للتعليم عن بعد بداية من السنة المقبلة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إمتحان إثبات المستوى إنطلق في ظروف حسنة. خاصة وأن التكوين عن بعد هي المدرسة الثانية.

وأضاف وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان إثبات المستوى لدورة ماي 2024. أن الإمتحان سيجتازه 520 ألف تلميذ عبر الوطن. أين سيجتازون المتحان عبر 1848 مركز اجراء، و 96 مركز تجميع. بالإضافة كذلك إلى 17 مركز تصحيح. مضيفا أن الديوان به 107333 موظف في التكوين عن بعد يسهر على إنجاح الإمتحان.

وقال وزير التربية، أن إمتحان إثبات المستوى هو ليس كامتحان المدرسة موجه للعموم ولكافة المواطنين الراغبين في التدرج في التعليم للحصول على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. مؤكدا على فعالية مؤسسة التكوين عن بعد وجدواها في المجتمع. خاصة وأنها تعمل بالتنسيق مع ديوان محو الأمية.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن هنالك إجراءات سيتم إتخاذها وإضافات للديوان الوطني للتكوين عن بعد من خلال إستراتيجية وطنية جديدة ستطبق السنة الدراسية المقبلة. مضيفا أن المؤسسة هي محل نظر ومتابعة ومرافقة ودراسة لتكريس مهامها خاصة وأن ملف تحويل التربية يعالج على مستويات عليا الجزائر سترافق الامر وستظهر نتائجه خلال السنة المقبلة والدخول المدرسي المقبل اضافات استراتيجية لهذا النمط من التعليم