وزير التربية: إستكمال كل التحضيرات ومراكز الإجراء لاجتياز “البيام” و”الباك”

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد. أن نتائج الفصل الثاني كانت حسنة بفضل مجهودات الأساتذة والطاقم الإداري والتربوي.

وأضاف وزير التربية خلال زيارته اليوم إلى ولاية البويرة. أنه تم يوم 21 مارس تسليم نتائج والكشوفات المدرسية للتلاميذ في أجواء كانت متناسقة للتلاميذ. مشيرا إلى أن دروس الدعم للتلاميذ في توسع مستمر وتدار بكفاءة وطقم إداري وتربوي. يقومان بدور كامل للمقبلين على الامتحانات المدرسية.

وأوضح وزير التربية في سياق ذي صلة، أنه ومن خلال التحضير للإمتحانات المدرسية، والمزمع إجراء شهادة التعليم المتوسط أيام 3 و4 و5 جوان. والبكالوريا بداية من 9 جوان أنه تم إستكمال كل التحضيرات وكل مراكز الاجراء يتم تحضيرها ومراقبتها وتفتيشها من أجل إجتياز التلاميذ للإمتحانات في ظروف ملائمة