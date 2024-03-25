وزير التربية: إستلام 657 مؤسسة تعليمية جديدة الدخول المقبل

أفاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن قطاع التربية يشهد ثورة حقيقة في الرقمنة. وهي تسير بوتيرة متسارعة.

وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم إلى ولاية البويرة، أن الرقمنة في قطاع التربية يعيشها الجميع وكل أفراد المجتمع وبدأت تظهر جليا وهي مرتبطة بالتربية والتعليم.

وأشار وزير التربية في سياق ذي صلة، إلى أنه يجري حاليا التحضير للدخول المدرسي المقبل من أجل إنجاحه كباقي السنوات الفارطة. مشيرا غلى أنه سيتم إستلام 657 مؤسسة تعليمية مابين مرفق قاعدي ودعم. منها 371 ابتدائية جديدة، 179 متوسطة، و97 ثانوية جديدة. بالإضافة كذلك إلى استلام 428 مطعم مدرسي جاهز ووظيفي. و72 نصف داخلية بين المتوسطات والثانويات.