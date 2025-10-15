وزير التربية: إعادة إدماج التلاميذ يُعزّز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية

أكد وزير التربية الوطنية الدكتور محمد صغير سعداوي، أن إعادة إدماج التلاميذ، يشكل مسعى استراتيجي يُتيح لهم فرصة إضافية لمواصلة تعلمهم داخل المؤسسات التعليمية.

وخلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبي. أشار الوزير إلى أن إعادة إدماج التلاميذ يعزز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على مسارهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي، مع إبقاء مصلحة التلميذ على رأس الأولويات دائما.

وفي ختام الندوة، أشار الوزير إلى أهمية إدارة مصالح مديريات التربية بشكل فعّال. مؤكدًا أن تعزيز هذه المصالح بالمورد البشري الكفء يشكل دعامة رئيسية لضمان سير العمل بانتظام وكفاءة، وتمكين المديريات من متابعة أعمالها وتقاريرها بدقة، بما يخدم استقرار القطاع وتحقيق أهدافه.