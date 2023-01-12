وزير التربية: إعادة النظر في النظام الداخلي للمدارس تجنبا لتكرار الحوادث

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدولة تعتبر الأستاذ وحرمة المدرسة خط أحمر ويحضون بالإحترام. مشيرا إلى أنه سنقوم بكل واجب لحماية الأستاذ والمدرسة.

وكشف وزير التربية، خلال تصريح له عقب زيارته إلى المستشفى المركزي بباتنة للإطمئنان على صحة الأستاذة “ريحانة”، أنه سيتم إعادة النظر في النظام الداخلي للمدارس تجنبا لتكرار الحوادث. مؤكدا أنه ماحدث مع الأستاذة “ريحانة” داخل المؤسسة، ليس من أخلاق المدرسة حيث أن المدرسين والمتمدرسين يقومون بعملهم ولا وجود لمسؤولية المدرسة حيث تعتبر بريئة من هذا السلوك لأنه شاذ وسيتحمل كل من قام بهذا الأمر مسؤوليته.

كما دعا الوزير، إلى تفادي إخراج الحادث عن سياقه. مؤكدا أن الحادث لا يجب ان يكون تفكيره خارج هذا الإطار. ويجب أن يكون معزولا وفرديا عن كل الإعتبارات الأخرى.

وعن إمتحان الترقية الذي سينظم يوم 21 جانفي المقبل، قال وزير التربية، أنه سيتم وضع مركز للإمتحان بكل الإجراءات التنظيمية المعمول بها. من أجل إجراء الأستاذة للإمتحان إذا استمرت في الإستشفاء داخل المستشفى. من أجل مآزرتها معنويا.

للإشارة فقد، تنقل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إلى المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة. صبيحة اليوم الخميس. من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة “بن شية ريحانة” التي تلقت طعنة على يد تلميذها.

في وقت تم فيه فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادثة التي قالت مصالح محلية “للنهار”. أن التلميذ اعتدى على الاستاذة بعد طردها له بسبب مشاكله المتكررة.

من جهته الفريق الطبي بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة نجح في نزع الخنجر من الأستاذة بن شية ريحانة وحالتها الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

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