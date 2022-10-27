وزير التربية: إعادة النظر في الوجبات الباردة بالمؤسسات التربوية للتخلص منها

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم تسجيل بعض الإختلالات في الإطعام المدرسي ببعض المناطق. غير أنه تم تدارك الأمر. وتم تغطية 95 بالمائة من المؤسسات التربوية بالمطاعم المدرسية.

وأشار وزير التربية خلال الندوة الوطنية المخصصة لتقييم مكتسبات التلاميذ في التعليم الإبتدائي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وخلال إجتماع مجلس الوزراء الأحد الفارط قد ألّح على ضرورة توفير الوجبات الساخنة بالمطاعم المدرسةي عبر التراب الوطني. مشيرا إلى أن هناك ورشة تم تنصيبها من أجل التكفل بالأمر.

وأضاف وزير التربية، أن تسبة تغطية المؤسسات التربوية بالمطاعم المدرسية قد بلغت 95 بالمائة. وهي نسبة لم يتم تحقيقها سابقا. مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في الوجبات الباردة المقدمة في بعض المؤسسات التربوية من أجل التخلص منها.

وعن الدخول المدرسي أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أنه كان منظما ومحكما من خلال الإجراءات التي تم إتخاذها سابقا. بدء بمنحة التمدرس التي تم الإنتهاء منها قبل الدخول المدرسي. بالإضافة كذلك إلى توزيع الكتاب المدرسي وتوفيره في كل المدارس ولكل الأطوار التعليمية الثلاث.

وأضاف وزير التربية، أنه تم حصر الإكتظاظ بالمؤسسات التربوية بإيجاد حلول مشتركة مع الولاة إلى 3.75 بالمائة. كما أن نسبة الإكتظاظ تتغير من مؤسسة إلى أخرى فهناك أقسام بها عدد تلاميذ أقل من 25. مؤكدا أن هذه الوضعيات لا يمكن القياس عليها. كما تم الإنتهاء من توزيع اللوحات الرقمية على كل المؤسسات المعنية ونطمح لتعميمها مستقبلا.

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