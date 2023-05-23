وزير التربية: إعداد وضعية وطنية للإبتدائيات التي تعاني من نقائص قبل 25 ماي

دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى تحديد المدارس الإبتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص في الإطعام والنقل المدرسي. وهذا في إطار التحضيرات الجارية للدخول المدرسي المقبل.

وأمر وزير التربية في ختام أشغال ندوة وطنية أمس الإثنين خصصت لضبط آخر التحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023. ومواصلة ضبط العمليات المرتبطة تحضير الدخول المدرسي 2023-2024. بتحديد المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص سواء في الإطعام أو النقل المدرسي. وإعداد وضعية وطنية دقيقة قبل تاريخ الـ25 ماي الجاري.

كما أكد وزير التربية على ضرورة مواصلة عمليات الدعم المدرسي على غرار منحة 5000 دج، ومجانية الكتاب المدرسي. وتحضير المرافق الرياضية في المدارس الابتدائية واعداد حصيلة النشاطات المنجزة في إطار ستينية الاستقلال والدورة الرياضية المزمع تنظيمها في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.

ودعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهد لتوفير جميع الظروف التي تسمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح. كما أمر مديري التربية بإعداد برنامج “تحسيسي وتوعوي” حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية. وطرق الوقاية منها بالاعتماد على البرنامج القطاعي المعد من طرف وزارة التربية الوطنية.

كما شدّد وزير التربية بلعابد على رقمنة مختلف عمليات التسيير البيداغوجي من الناحيتين الإدارية والمادية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية. والمتعلقة برقمنة جميع القطاعات. حيث أمر مديري التربية بالتحيين الآني للمعلومات الخاصة بوضعيات الموظفين على الأرضية الرقمية.

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