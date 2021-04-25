وزير التربية: إقبال ضئيل للتلاميذ على شعبة الرياضيات.. وإنشاء ثانويات متخصصة في المجال

قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أن تخصص الرياضيات في جميع المستويات خصص له حجم ساعي مناسب.

وأضاف الوزير خلال لقائه بعدة وزراء لتشكيل فوج عمل حول الرياضيات، أن هناك إقبال ضئيل للتلاميذ على شعبة الرياضيات وتقني رياضي.

وكشف في ذات السياق، أن الإقبال على مادة الرياضيات بلغ 2.68 بالمائة، وهو قليل نظرا لحجم التحديات والتكنولوجيات المعاصرة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة إتخذت جملة من الإجراءات للرفع من مستوى التعليم في الرياضيات من خلال تنظيم مسابقات وتفعيل المواد العلمية.

كما تتجه وزارة التربية إلى إعادة النظر في كيفية توجيه التلاميذ لشعبة الرياضيات وتقني رياضي، وإعطاء الأولوية لحاملي البكالوريا للتخصصات الجامعية مما يعزز التوجه الرياضي.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إنشاء اللجنة الوطنية للأولمبياد في كل التخصصات خاصة الرياضيات للتكفل بالنخب المدرسية.

وقد تم إستحداث منصة إلكترونية حتى تتمكن كل الكفاءات من المساهمة بابداعاتهم في تطوير مجال تعليم الرياضيات.

وقال واجعوط، أنه سيتم إنشاء ثانويات متخصصة في الرياضيات، إضافة إلى تلك المنشأة والمتواجدة بالقبة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تشكيل أقطاب امتياز متجانسة مع تواجد المدارس العليا في مختلف الولايات.