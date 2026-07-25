وزير التربية: إلغاء الفرنسية في الثالثة إبتدائي وهذا جديد مسابقة توظيف الأساتذة

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للتحضير للدخول المدرسي 2027/2026.

وفي كلمة له بالمناسبة، كشف الوزير، عن إلغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية في السنة الثالثة إبتدائي والإكتفاء باللغة الإنجليزية.

وأضاف الوزير، أنه تقرر برمجة تدريس مادة اللغة الفرنسية إبتداء من السنة الرابعة ابتدائي.

وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة، قال وزير التربية، أنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائجها.

هذا وانطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الوطنية السنوية لتحضير الدخول المدرسي 2027/2026. والتي تهدف إلى تقييم مدى جاهزية القطاع ومناقشة الجوانب التنظيمية، البيداغوجية والإدارية لضمان لدخول مدرسي ناجح.

وتندرج هذه الندوة، التي تنظم بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر (3)، تحت إشراف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي. وبمشاركة إطارات الإدارة المركزية ومدراء التربية للولايات، في إطار استكمال التحضيرات للدخول المدرسي المقبل. من خلال “تقييم مدى جاهزية القطاع ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية والإدارية ذات الصلة”.

وتعرف أشغال هذه الندوة، المنظمة على مدار يومين، تنظيم 9 ورشات مخصصة لدراسة ملفات التمدرس، التقييم البيداغوجي، المالية، الهياكل، التأطير البيداغوجي والإداري. والعلاقة مع الشريك الاجتماعي والخدمات الاجتماعية وأمن المؤسسات. إلى جانب الأنشطة المكملة ودعم التمدرس, الرياضة المدرسية وكذا الرقمنة.

وينتظر أن تختتم الأشغال غدا الأحد، باعتماد جملة من التوصيات الرامية إلى استكمال التحضيرات. وضمان دخول مدرسي ناجح للموسم 2026-2027.