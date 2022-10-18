وزير التربية: إمتحان “السانكيام” سيتوّج بشهادة فيها نقاط ضعف وقوة التلميذ

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إمتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي هذه السنة سيكون بالحصول على شهادة فيها نقاط وضعف التلميذ في مختلف المواد.

وقال الوزير، أن هذه الشهادة ليس لها علاقة باحتساب نقاط التلاميذ الإنتقال إلى قسم السنة أولى متوسط.

وأضاف الوزير، أن الأستاذ في الطور المتوسط من خلال الشهادة يمكن أن يعرف نقاط قوة وضعف التلميذ في مختلف المواد.

كما كشف وزير التربية الوطنية، أن الإحصائيات التي بحوزة وزارة التربية. تشير إلى أن أكثر مرحلة تكون فيها إعادة السنة التلاميذ هو السنة أولى متوسط. وأرجح السبب إلى أمتحان شهادة التعليم الابتدائي الذي كان يتم إعتماده خلال سنوات

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وزير التربية: الإنجليزية إجبارية.. هذا سبب عدم تدريسها في الرابعة ابتدائي

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي اجباري وليس إختياري. وأشار بلعابد، إلى أنه تم توظيف 5 آلاف و357 أستاذ في الطور الإبتدائي من مجموعة 70 ألف مترشح. مضيفا أنه تم منح الأولوية لخريجي المدارس العليا. وتوظيف خريجي الجامعات مع منح الأولوية لأقدمية الشهادة. كما أوضح الوزير، أن سبب عدم تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة إبتدائي هو تنظيمي بحت. حيث أن التلميذ الذي ينتقل الى السنة الرابعة سيدرس آليا اللغة الإنجليزية العام القادم. إلى أن يتم تعميمها في السنة الخامسة إبتدائي في السنة الدراسة 2024/2025 كشف الوزير عبد الحكيم بلعابد عن توظيف 91الف و223 متعاقد في القطاع في الاطوار التعليمية الثلاث. وقال الوزير ان عدد مشرفي التربية الذين تم إدماجهم في الطور الابتدائي يصل إلى 91 ألف و223 مشرف.

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