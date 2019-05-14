وزير التربية: إنتهينا من كل التحضيرات للإمتحانات المدرسية الرسمية

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم الإنتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالإمتحانات المدرسية من أجل السير الحسن.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية حول الإمتحانات المدرسية، أنه تم إسداء تعليمات من قبل الوزير الاول والاسلاك الامنية فيما يعنيه واختصاصه لكي يجتاز التلاميذ الإمتحان في اطمئنان وسكينة.

وبلغة الأرقام فقد بلغ عدد المترشحين لاجتياز مرحلة التعليم الإبتدائي 812 الف و655 مترشح.

منها 417 الف و679 ذكور بنسبة 51 بالمائة، و 394 الف و676 بنت بنسبة 48.86 بالمائة بزيادة قدرت بـ 14 الف و843 مترشح.

أما عدد المترشحين في مرحلة التعليم المتوسط فبلغ 631 ألف و395 منها مقارنة بالسنة الفارطة 31 الف و530 مترشح.

في حين عدد المترشحين لشهادة البكالوريا فبلغ 674 الف و831 مترشح منها النضاميين 411 الف و431 مترشح.

أما الأحرار فبلغ عدد المترشحين 263 الف و400، مضيفا أن شعبة العلوم التجريبية هي اكثر الشعب فيها مترشحين