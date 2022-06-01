وزير التربية: إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين أساتذة متخصصين في تعليم الصم البكم

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أولت أهمية قصوى لتطوير وترقية التربية في عالم يشهد تغيرات كثيرة ومختلفة الابعاد.

وأكد وزير التربية في كلمة له، خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد لبلدان المنطقة العربية وغرب آسيا، تحضيرا لقمة “تحول التربية” الذي ستنظمه اليونسكو. على الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحسين مستوى التربية في مختلف دول العالم. كما رحب بمشروع اليونسكو حول تحول التربية” الذي يهدف إلى الرفع من مستوى التعليم ومواجهة التحديات.

كما أشار وزير التربية إلى بعض الأنشطة التي سعت الجزائر من خلالها. ومع شركائها الدوليين إلى تحسين وتطوير وتبادل التجارب والخبرات في ميدان التربية. ومنها الأنشطة التدريبية، بالتنسيق مع معهد اليونسكو الدولي. لوقاية الشباب من التطرف والعنف ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري وغرس قيم المواطنة وتبني ثقافة السلم.

وكشف بلعاد عن مؤشرات التمدرس في الجزائر، والتي شهدت تطورا ايجابيا. بالإضافة كذلك إلى وضع مخطط وطني لمواجهة الهدر المدرسي بشقيه “الاعادة والتسرب”. مبرزا في نفس السياق الجهود المبذولة فيما يخص التخصصات العلمية والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية. حيث تم فتح مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي ومدرسة وطنية عليا للرياضيات.

كما أضاف الوزير أنه وفي إطار مواصلة الاصلاحات تقرر أيضا ترقية التربية البدنية في الطور الابتدائي واستحداث شعبة الفنون في الطور الثانوي. والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام الدراسي القادم.

أما في مجال التكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الوزير إلى أنه تم إقرار إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين أساتذة متخصصين في تعليم الصم البكم قصد تحسين المرافقة الآلية لهم”.

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