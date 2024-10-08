وزير التربية: إنصاف المعلّم واحترامه من أولويات الدولة الجزائرية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن إنصاف المعلّم واحترامه وصون كرامته من “أولويات” الدولة الجزائرية.

وأشاد الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، المصادف لـ 5 أكتوبر من كل سنة. بالقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 22 سبتمبر الماضي. لا سيما ما تعلق بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية، والتزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة.

و بالمناسبة، عبّر الوزير عن “تقديره” لجميع المعلمين والمعلمات نظير الدور الهام الذي يقومون به في التعليم والمعرفة. وتلقين مكارم الأخلاق للتلاميذ.

كما توجه بـ “الشكر والعرفان” للشركاء الاجتماعيين وجميع منتسبي القطاع لما بذلوه من مجهودات من أجل إنجاح الدخول المدرسي 2025/2024 الذي كان “متميزا بالكثير من المستجدات التي ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التربوية الوطنية وتحسين أدائها”.

وفي السياق ذاته، دعا بلعابد الأساتذة والمعلمين الى الالتزام بـ “الجدية في أداء رسالة التعليم النبيلة”. باعتبارهم “أول من تقع على عاتقه مسؤولية بناء الأجيال والذود عن مقومات الهوية الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية. وعن حرمة وحمى الأمة والوطن”.

للإشارة، فقد كان هذا الاحتفال مناسبة لتكريم ستة أساتذة مميزين في المجالات الأدبية والفنية والرياضية.