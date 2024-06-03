وزير التربية: إنطلاق تصحيح أوراق “البيام” يوم 11 جوان

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن مراكز تصحيح أوراق إمتحان شهادة التعليم المتوسط. ستفتح أبوابها في 11 جوان المقبل.

وأضاف وزير التربية، على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، أن الدولة وفّرت كل الظروف التي يحتاجها التلاميذ من أجل السير الحسن لتمدرسهم في ظروف حسنة وإجراء الامتحانات المدرسية. خاصة وأنه تم تخصيص 2893 مركز لإجراء الامتحان و818439 تلميذ يجتازون الإمتحان.