وزير التربية: إنفصال الوالدين والزواج المُبكر للبنات من أسباب التسرب المدرسي

كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن نسب التسرب المدرسي، في مرحلة الابتدائي والمتوسط، للسنة الدراسية 2020/2019.

وأورد الوزير، في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، إن نسبة التسرب المدرسي بمرحلة الإبتدائي بلغت 0,11 بالمائة.

وأضاف الوزير، إن نسبة التسرب في مرحلة التعليم المتوسط، قد بلغت 2 بالمائة.

وعدد واجعوط، أسباب التسرب المدرسي، والتي من بينها انفصال الوالدين وزواج البنات عرفيا، والتحول والالتحاق بمدارس القرآن والزوايا في بعض المناطق.

بالإضافة إلى الزواج المبكر للبنات خاصة في مناطق الجنوب.

وأشار الوزير، إلى ضرورة محاربة التسرب المدرسي، من خلال تنظيم حصص الدعم والمذاكرة لأقسام الامتحانات النهائية بالأطوار الثلاثة، وتعزيز التعليم عن بعد.

بالإضافة إلى اطلاق القناة التعليمية، لمساعدة التلاميذ على الاستيعاب خاصة التلاميذ المعوزين.

وتوفير المطاعم لبقاء التلاميذ في المدرسة خاصة البنات.

وأكد واجعوط، إن هناك تدابير صارمة لمحاربة وتقليل ظاهرة التسرب المدرسي.

مشددا على إن وزارته تحرص على إعطاء التعليم الجيد لكل التلاميذ.