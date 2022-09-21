وزير التربية: استحداث رتبة مفتش في اللغة الإنجليزية بالإبتدائي

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، عن استحداث رتبة مفتش في اللغة الإنجليزية.

وقال وزير التربية خلال إشرافه على انطلاق الموسم الدراسي من تيميمون “أساتدة اللغة الانجليزية تلقوا تكوينهم. وهناك وثائق سيستلمها أساتدة اللغة الانجليزية الجدد عبر المنصة الرقمية حتى يتمكنوا من العمل بصفة جيدة”.

وأضاف عبد الحكيم بلعابد “سيتم خلق منصب مفتش في اللغة الإنجليزية بالإبتدائي لأن هذا المنصب غير موجود لحد الساعة”.

وقد قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 20 ألف مدرسة استفادت من كتاب الانجليزية. كما أوضح، الوزير، أن الكتاب موجود في كل المدارس دون استثناء من أجل تدريس اللغة الانجليزية، تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار وزير التربية الوطنية، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدخول المدرسي، إلى أن خبراء ومختصون، تكفلوا بتأطير وتكوين أساتذة الانجليزية. مضيفا أن أستاذ هذه اللغة التي قرر رئيس الجمهورية تدريسها من الثالثة الابتدائي، له ليسانس او مستوى جيد. مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة. كما سيستمر التكوين على مدار السنة.

والتحق، قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة. بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2022-2023. يتوزعون على ما تقارب 30 ألف مؤسسة عبر كامل التراب الوطني. في ظل العودة إلى نظام التدريس العادي. بعد سنتين من التنظيم الاستثنائي للتمدرس الذي فرضته جائحة كورونا.

وستعرف هذه السنة الدراسية، إلتحاق 425.625 تلميذا جديدا. مسجلين في السنة الأولى إبتدائي. كما ستشهد عدة مستجدات لا سيما في طور التعليم الإبتدائي بإدراج مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة وإتخاذ عدة تدابير للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية.

ويستفيد ما لا يقل عن 3 ملايين متمدرس من السنة الاولى إلى الثالثة ابتدائي من نسخة ثانية للكتاب المدرسي لتخفيف العبء عليهم. هذا بالإضافة الى إمكانية تحميل الكتاب الرقمي بالنسبة لتلاميذ الطور الأول.