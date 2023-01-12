وزير التربية: الأستاذة ستكون بخير.. والكل سيتحمل مسؤولية الحادثة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الأستاذة “ريحانة” التي تعرضت إلى طعنة خنجر على يد تلميذها ستكون بخير حسب الطاقم الطبي المشرف على حالتها الصحية.

وأشار وزير التربية خلال زيارته اليوم الخميس رفقة وزيرة التضامن إلى المركز الجامعي بباتنة للإطمئنان على صحة الاستاذة “بن شية ريحانة”، إلى أنه تابع قضية الأستاذة منذ يوم أمس. مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة لحد الساعة وحسب الطاقم الطبي فإنها خارج دائرة الخطر وستكون بخير وستتماثل للشفاء.

وأضاف وزير التربية، أن الأستاذة التي تدرّس مادة اللغة العربية في الطور المتوسط تعرضت لاعتداء شنيع من خلال طعنها في الظهر على يد تلميذها. مؤكدا أن هذه الحادثة شاذة ومنعزلة ولا يمكن أن تقاس عليها وضعية المؤسسات التربوية.

وكشف وزير التربية في ذات السياق، أن الوزارة أمرت بفتح تحقيق للنظر في تفاصيل الحادثة العرضية. كما سيتم التطرق لكل التفاصيل التي أدت إلى الحادثة. مؤكدا أن الكل سيتحمل مسؤوليته في هذه الحادثة. كما أنه وبعد التحقيق لن نتوانى في أخذ الإجراءات اللازمة ضد كل شخص مسؤول عن الحادثة أين سيطبق القانون بصرامته.

تنقل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إلى المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة. صبيحة اليوم الخميس. من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة “بن شية ريحانة” التي تلقت طعنة على يد تلميذها.

في وقت تم فيه فتح تحقيق أمني لمعرفة ملابسات الحادثة التي قالت مصالح محلية “للنهار”. أن التلميذ اعتدى على الاستاذة بعد طردها له بسبب مشاكله المتكررة.

من جهته الفريق الطبي بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة نجح في نزع الخنجر من الأستاذة بن شية ريحانة وحالتها الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

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