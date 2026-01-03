وزير التربية: الإستثمار في التكوين لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المورد البشري

أشرف صبيحة اليوم السبت وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، رفقة والي البليدة جمال الدين حصحاص، على فعاليات إفتتاح الملتقى التكويني حول “تنمية الكفاءات المهنية” الموجه لفائدة الأمناء العامين لمديريات التربية.

وأكد وزير التربية في كلمته على أهمية التكوين في الحياة المهنية للموظف، وخاصة المسيّر. مشدّدا على أن “هذا اللقاء التكويني لا يعد مجرد نشاط إداري ظرفي. بل هو محطة مفصلية في مسار تطوير الأداء وتعزيز كفاءة المورد البشري”. حيث يعتمد التسيير العصري والرشيد للموارد البشرية على التكوين والتقييم المستمرين للرفع من نجاعة ومردودية التحكم في التسيير.

كما عبّر عن إيمانه بأن “الإستثمار في التكوين هو استثمار في مستقبل الجزائر. متمنيا التوفيق في التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة التكوينية، التي ستعود بالنفع على المنظومة التربوية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور