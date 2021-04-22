وزير التربية: الإعتماد على مسابقة التوظيف في إطار الشفافية والنزاهة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إن قطاعه يعتمد على مسابقة التوظيف على أساس الشهادة، في إطار الشفافية والنزاهة.

وأوضح الوزير، في إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، إن وزارته إعتمدت سنة 2020 وفي ظل أزمة كورونا، إلى إتخاذ جملة من الإجراءات ومن بينها:

توظيف أساتذة التعليم العالي والفائض المسجل في 2019.

تمديد العمل بترتيب القوائم الاحتياطية لسنة 2017 للالتحاق برتبة أستاذ تعليم الثانوي والمتوسط.

وكذا توظيف عدد مهم من القوائم الاحتياطية الخاصة، سواء في مسابقة التوظيف في 2018 و2017.

وأشار الوزير، إلى إنه قد تم إنهاء العمل بهذه القوائم الإحتياطية، في ديسمبر 2020.

وأضاف واجعوط، إلى أن وزارته وفي سنة 2021، قد بادرت بتعزيز التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة.