وزير التربية: الإيداع الفوري للغشاشين ومسربي مواضيع “الباك”

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية هي في تراجع كبير.

وأشار وزير التربية، أن شهادة البكالوريا ستكون بكل شفافية طيلة السنوات المقبلة بالتنسيق مع وزارة العدل والمؤسسات السيادية من خلال لجنة وطنية عبر ولايات الوطن يتراسها النائب العام من بينها مدير لتربية بالولاية وممثل رئيس الأمن والدرك لردع هذه الظاهرة.

وأعلن وزير التربية، أن من يقوم بهذه الظاهرة والسلوكات السيئة ستتخذ ضده ملاحقة فورية وإيداع فوري لهؤلاء.