وزير التربية: التصدي لحالات الغش في الإمتحانات بصرامة القانون

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد على توفير كافة الظروف الضرورية والملائمة. لنجاح سير الإمتحانات المدرسية الوطنية.

وترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. بالإضافة كذلك إلى مديرو التربية، ورؤساء المصالح المكلفة بالامتحانات. خصّصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها لضمان إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد وزير التربية على متابعته الشخصية والمباشرة لسير إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023. بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء، كما شدد على وجوب الحرص على كل الترتيبات الخاصة بهذا الامتحان. لا سيما الانضباط والتقيد بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين. بالإضافة كذلك إلى مواقيت الدخول والخروج وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن. كما أكد على ضرورة توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الإستشفائية.

وتفحّص الوزير، جاهزية مديريات التربية واستعدادها لإنجاح هذا الموعد الهام ولاية بولاية. ووقف على أدق التفاصيل، حرصا منه على أن يجتاز أبناؤنا المترشحون هذا الامتحان المدرسي الوطني في أحسن الظروف. على مستوى كل مراكز الإجراء، مشددا على ضرورة الاستزادة في اليقظة والحذر والمتابعة الآنية لجميع مراحل سير هذه العملية إلى غاية الانتهاء منه. مشيرا إلى وجوب التصدي لحالات الغش بصرامة القانون، والتي تقتضي تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات.

كما تطرق وزير التربية إلى توزيع وبيع الكتاب المدرسي، تقييم امتحان مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال التحضير الجيد للندوات المبرمجة، وإشراك كل المعنيين بما فيهم أولياء التلاميذ، التحضير للامتحانات المهنية المبرمجة بتاريخ 10 جويلية 2023. ترقيم السكنات الوظيفية والتقيد بالآجال المحددة لها.

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