وزير التربية: الجزائر وضعت استراتيجية واعدة لرقمنة التسيير التربوي ومراجعة مناهج التعليم

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن الدّستور الجزائري كرّس منذ الاستقلال الحقّ في التربية والتعليم المجانيّ لكل فرد دون تمييز. ونسبة التمدرس التي كانت شبه معدومة عشيّة الاستقلال، تقارب اليوم 100%. كما أن الجزائر تولي أهمية لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان تمدرسهم بما يتماشى واحتياجاتهم.

وأشار وزير التربية خلال مشاركته في أشغال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). أن الجزائر وفي إطار جهودها لتحقيق مؤشّرات الهدف الرّابع للتنمية المستدامة وضمان تربية ذات جودة للجميع. وضعت إستراتيجية وطنية واعدة تشمل تعميم رقمنة التسيير التربوي وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة. ومراجعة مناهج التعليم بما يتماشى مع متطلبات العصر. مع الحرص على إدراج مواضيع تلقّن الأطفال مبادئ العيش معًا بسلام.

وفيما يتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أكّد الوزير أن الجزائر وضعت استراتيجية تضع في صدارتها المجالات الحديثة للبحث العلمي، على غرار الذّكاء الاصطناعي. حيث تمّ إنشاء “مجلس علمي للذكاء الاصطناعي” يضمّ خيرة علماء الجزائر، و78 دارًا للذكاء الاصطناعي، مع الحرص على تجسيد النقاط التي تضمّنها الإطار التقني العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لليونسكو لسنة 2024.

وأضاف وزير التربية، أن الجزائر كانت محطّة لحضارات عدّة يشهد على مرورها تراثها الثّقافي الماديّ وغير الماديّ الغنيّ. وهي التي تحتضن مقرّ المركز الإقليمي لحماية التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، حريصة على العمل على تجسيد ما جاء في اتفاقيات اليونسكو. وملتزمة بمواصلة جهودها على مستوى المنظّمة من أجل حماية التراث الثقافي في كل مكان في العالم. ووعيًا منها بأنّ السلام يقوم كذلك على ضمان الوصول إلى معلومات موثوقة، عملت الجزائر على تعزيز التعددية الإعلامية والتنوّع الثقافي واللغوي في الفضاء الرقمي.

وأكد وزير التربية، أنه وانطلاقًا من قناعتها بأهمية منظمة اليونسكو كإطار للحوار وتبادل الخبرات، وحتى تكون لها فرصة المشاركة عن كثب في خدمة مبادئ المنظمة وأهدافها السامية. تتطلع الجزائر إلى الانضمام إلى المجلس التنفيذي لليونسكو للعهدة 2025-2029. كما تُعدّ هذه المشاركة تأكيدًا لمكانة الجزائر الفاعلة ضمن المنظمات الدولية، وتجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، في جعل التربية والعلم والثقافة ركيزة لتعزيز السلام والتنمية، وإبراز الدور الريادي للجزائر في الدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة وتعزيز الحوار بين الشعوب.