وزير التربية: الخبرة المهنية التي تقل عن شهر لا تحتسب في مسابقة التوظيف

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي اليوم الاثنين. إلى أن الخبرة المهنية التي تقل عن شهر. لا تحتسب في مسابقة التوظيف بينما يتم احتساب كل خبرة تزيد عن شهر، شريطة تقديم الشهادات المعنية.

كما يتم تقييم الخبرة العملية بالتوازي مع المقابلة الشفهية وارتباط الشهادة بالتخصص، بما يتيح الحصول على كفاءات. متخصصة تلبي احتياجات القطاع.

وأكدت وزير التربية “أن استقرار الأستاذ وتطوير كفاءاته من أولوياتنا، وأن الإجراءات الحالية تعكس التوازن بين الإدماج الاستثنائي والمسابقة القانونية. بما يضمن جودة التعليم واستمراريته في كافة الظروف”.