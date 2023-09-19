قناة النهار وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات بقلم قناة النهار نشر في 19 سبتمبر 2023 - 10:26 شارك غرِّد أرسل 21 0 وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sFUnc اقرأ أيضا تحسبا لموسم الحرث والبذر .. مطالب بالإسراع في تعويض الفلاحين قناة النهار 02 سبتمبر النوي يكشف التلاعبات التي حدثت في قضية السكنات الهشة بتيبازة ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق قناة النهار 17 سبتمبر سكان بلدية يلل بغليزان يطالبون بتهيئة جسر واد يلل المهترئ منذ سنوات قناة النهار 01 سبتمبر صريح جدا: تفضيل الذكور على الإناث.. هل لا زال حاضرا في المجتمع الجزائري قناة النهار 07 سبتمبر طالع هابط: النوي ينتفض ضد وزارة البيئة بسبب مفرغة واد السمار سابقا التي أصبحت منتزه .. وقتاش تفتحوها قناة النهار 14 سبتمبر "كتكوتة" بإبتدائية لخضر بريش ببابا حسن تفتتح الموسم الدراسي يتلاوة آيات من القرآن الكريم قناة النهار 19 سبتمبر المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين قناة النهار 06 سبتمبر بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق قناة النهار 07 سبتمبر السفيرة الأمريكية: أعربت للرئيس تبون امتنان واشنطن لوقوف الجزائر مع دول جوارها خاصة خلال الكوارث قناة النهار 13 سبتمبر جعفر قاسم يكشف حول موعد عودة الممثل "صالح أوقروت" قناة النهار 09 سبتمبر