وزير التربية: الدروس الخصوصية مسموحة لكن بشروط

اعتبر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن لجوء بعض التلاميذ إلى الدروس الخصوصية هو طلب ” الاستزادة خارج أبواب المؤسسات التربوية”.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر لا يطرح إشكالا ما لم يخالف ذلك البرنامج التربوي”مؤكدا في ذات الوقت إلى أن صلاحيات قطاعه “لا تشمل مدارس اللغات. إنما تغطي مؤسسات التربية الوطنية العامة والخاصة”.

وفي رده على أسئلة لنواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح سعداوي أن وزارة التربية الوطنية. “تلتزم بتوفير شروط تعليم ذي جودة على مستوى المؤسسات التربوية الوطنية، بما يمكن التلاميذ من اجتياز الامتحانات.لا سيما النهائية منها، بكل ثقة”.

وفي مسعاها لمرافقة التلاميذ، ذكر الوزير بأن المؤسسات التربوية قامت بفتح أبوابها أمام التلاميذ خلال العطل. فضلا عن الدروس التي يقدمها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عبر منصة خاصة. وكذا الدروس المقدمة ببعض القنوات، على غرار قناة المعرفة.