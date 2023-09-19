قناة النهار وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا بقلم قناة النهار نشر في 19 سبتمبر 2023 - 10:22 شارك غرِّد أرسل 15 0 وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nFJoS اقرأ أيضا عين الدفلى/ سكان الشيخ بن يحي بالعطاف يناشدون السلطات لحمايتهم من الفيضانات قناة النهار 14 سبتمبر سرقة العدادات المائية.. ظاهرة تفشت في مجتمعنا قناة النهار 01 سبتمبر طالع هابط: شاهد .. إبداع مقاول في بناء وتزيين مدرسة بقسنطينة قناة النهار 10 سبتمبر بحرقة كبيرة.. الحاجة مليكة!! طلبت عند النساء و كبرت وليدي ولكن شوفوا ماذا فعل !! قناة النهار 14 سبتمبر تلمسان : عشية الدخول الاجتماعي تأخر وتيرة الإنجاز ببعض المؤسسات التربوية قناة النهار 18 سبتمبر صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يثق فيه الجزائريون .. قناة النهار 12 سبتمبر سري جدا /" التشوتشنة' .. نشوة الموت.. ترقبوها قناة النهار 31 أوت أحوال الطقس / إستمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق قناة النهار 12 سبتمبر "كتكوتة" بإبتدائية لخضر بريش ببابا حسن تفتتح الموسم الدراسي يتلاوة آيات من القرآن الكريم قناة النهار 19 سبتمبر صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ قناة النهار 16 سبتمبر