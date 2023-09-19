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قناة النهار

وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا

بقلم قناة النهار
وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا
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وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا

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