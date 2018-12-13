وزير التربية السابق يقدم هبة بـ 91 مخطوطا للمكتبة الوطنية

قام اليوم الخميس الدبلوماسي وزير التربية السابق بتقديم مصطفى بن عمر هبة تضم91 مخططا قديما لكتاب جزائريين للمكتبة الوطنية بالحامة.

وحضر مراسيم تقديم هذه المخطوطات الـ91 وزيرالثقافة عزالدين ميهوبي والتي معظمها أعمال أصلية لكتاب جزائريين تجسد ستة قرون من تاريخ الجزائر.

وضمت هذه الهبة مخطوطات لإبن رشيق المسيلي “القرن الرابع هجري” وهو كاتب للعديد من المؤلفات الأدبية والشعرية حول مسقط رأسه.

إضافة إلى أبوعبد الله محمد بن يوسف السنوسي عميد علماء تلمسان خلال القرن التاسع.

وأيضا عبد الرحمن الثعالبي وهو عالم شهير خلال القرنين الثامن والتاسع للهجرة.

وكذا أبو راس المعسكري وأحمد بن يحيى الونشريسي.