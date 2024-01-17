وزير التربية: السعي لتوسيع تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على السعي المستمر والحثيث لتوسيع تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية.

وأشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد. بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، على فعاليات إحياء رأس السنة الأمازيغية (يناير 2974) بمدرسة المجاهد المتوفي أحمد حدّاد، بعين البنيان، العاصمة.

كما تابع الوزير ضمن البرنامج المُسطّر درسا نموذجيا باللغة الأمازيغية حول يناير ومجموعة من النشاطات المرتبطة بالمناسبة.

وقد أشاد وزير التربية في تصريح للأسرة الإعلامية بالمستوى الرّفيع الذي بلغه التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمحافطة السامية للأمازيغية. للرقي بمادة اللغة الأمازيغية والسعي المستمر والحثيث لتوسيع تدريسها بالمؤسسات التعليمية. مؤكدا القفزة النوعية في المورد البشري المؤطر لها، من أساتذة ومفتشين.