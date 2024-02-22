وزير التربية: الشروع قريبا في عقد لقاء مع النقابات للإصغاء لإنشغالاتهم

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع سيحقق نقلة نوعية.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش زيارته إلى ولاية خنشلة، أن ه وبالنسبة للقانون الخاص بالموظفين لأول مرة ومنذ الإستقلال. فإن هذا القانون يرقى إلى قرار سيادي ومتابعة شخصية من رئيس الجمهورية. كما سيحقق نقلة نوعية للقطاع .

وأكد بلعابد في ذات السياق، على إعادة مراجعة وتثمين بعض المواد من القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية. كما أن اللجان المختصة تعمل على ذلك لإعادة تقديمه في أقرب وقت. مشيرا إلى أنه سيتم الشروع قريبا في عقد لقاء مع النقابات للإصغاء لإنشغالاتهم وسيعلن عنها قريبا.