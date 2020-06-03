وزير التربية الصحراوي يثمّن دور الجزائر في التكفل بالطلبة الصحراويين

وأضاف وزير التربية الصحراوي، أن الجزائر ساهمت في توفير أحسن الظروف لإيواء الطلبة الصحراويين وضمان أمنهم وسلامة صحتهم ، رغم الظروف التي تمر بها الجزائر في ظل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أن الوزير الصحراوي بعث برسالة امتنان وشكر وتقدير إلى نظيره الجزائري محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، ومن خلاله إلى كافة المؤسسات التربوية الجزائرية عبر فيها عن بالغ تقدير واعتزاز الشعب الصحراوي عامة وأسر التلاميذ خاصة الذين كانوا تحت رعاية ومسؤولية المؤسسات التعليمية الجزائرية، لما بذلته هذه الأخيرة من جهد مضن في كل جوانب الحياة الدراسية لهؤلاء التلاميذ.

كما ثمن الوزير الصحراوي منصور عمر، كل المجهود الضخم الذي بذلته كل السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية من أجل ضمان عودة أبناء الشعب الصحراوي إلى المخيمات بصورة سريعة ودقيقة ومحكمة خلقت ارتياحا في نفوس الصحراويين.

وأشارت الوكالة الصحراوية للأنباء إلى أن وزير التربية والتعليم، محمد واجعوط، أكد في مكالمة أجراها معه وزير التعليم والتكوين المهني الصحراوي عن استعداد وزارة التربية الوطنية لدعم مجالات التعاون والتنسيق ومساندة الشعب الصحراوي.