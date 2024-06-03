وزير التربية: القانون الأساسي يُعالج والرئيس لم يرض بما تم تقديمه

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي للقطاع يعالج حاليا ويخضع لإضافات إستراتيجية أقرها رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية الطارف اليوم الإثنين. أن القانون الأساسي سيمنح الكثير للمنظومة التربوية ويلقي المربي لما يستحقه في برنامج الرئيس. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية مهتم بالملف ويتابعه شخصيا. كما أنه لم يرض بما تم تقديمه لحد الآن وستكون هنالك مكاسب كثيرة للتربية.

وبخصوص إمتحان شهادة التعليم المتوسط، أكد الوزير أنه إنطلق وفق تنظيم محكم. وإجراءات حسنة. كما أنه تم تسخير 240 ألف إطار لتأمين الإمتحان في ظل الظروف الحسنة.