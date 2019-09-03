وزير التربية: “القطاع بصدد الإصغاء إلى كل ما تقدمه النقابات.. وسنعقد لقاءات ثنائية لاحقا”

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية لاحقا مع النقابات، من أجل الإصغاء إلى مقترحاتهم.

والتقى وزير التربية بعدد من ممثلي الشركاء الإجتماعيين للقطاع مساء أمس بغية الإصغاء إلى انشغالاتهم الإجتماعية والمهنية.

وأكد بلعابد أن هذا اللقاء يرمي إلى الإصغاء للشركاء الإجتماعيين للمضي قدما في معالجة إنشغالاتهم الإجتماعية والمهنية.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تسطير خارطة طريق للتعاون والتشاور بين الطرفين على مدار السنة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستلتزم بمعالجة كل المطالب المشروعة وفق ما تسمح به القوانين.

وكشف بلعابد، أنه سيتم عقد إجتماعات ثنائية بغية تمكين كل تنظيم نقابي من طرح إنشغالاته بالتفصيل والبحث عن الحلول الممكنة مع الإستعانة بالجهات المعنية عندما تتجاوز بعض الإنشغالات اختصاص قطاع التربية.