وزير التربية: “القطاع جاهز لاستقبال التلاميذ غدا”

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، جاهزية القطاع لاستقبال تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة يوم غد.

ويأتي هذا خلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، أين أشار الوزير إلى أن كل المؤشرات إيجابية وتبين جاهزية القطاع لاستقبال التلاميذ يوم غد، وتعكس حجم المجهود الذي بذل من طرف الجميع.

وحسب بيان الوزارة، فقد ذكّر بلعابد بإعطاء العناية اللازمة لتقديم الدرس الافتتاحي الهادف إلى نشر الثقافة البيئية لدى أبنائنا التلاميذ في الوسط المدرسي ومحيطه.

وشدد المسؤول الأول عن قطاع التربية، على ضرورة مواصلة العمل بتفانٍ لتحقيق الغرض البيداغوجي من المشاريع الكبرى والمحورية التي ستعرفها هذه السنة الدراسية. يضيف المصدر نفسه.

وفي الختام جدد الوزير تمنياته للجميع بعودة موفقة ودخول مدرسي ناجح.

وللإشارة، يلتحق غدا الأربعاء 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة بعد انقضاء عطلة الصيف.