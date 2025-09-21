وزير التربية: المتعاقدون معنيون بمسابقة التوظيف!

أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أنه سيتم فتح مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ، مضيفا أن الأساتذة المتعاقدون سيشاركون في المسابقة.

وأضاف وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحافية على هامش إعطاء إشارة إنطلاق الموسم الدراسي 2026/2025. أن المسابقة ستجرى في نفس عدد المناصب التي يحتاجها القطاع. أين سيتمكن الأساتذة المتعاقدون من المشاركة في المسابقة للظفر بمنصب دائم. مؤكدا أن “الأستاذ المتعاقد الذي ينجح في المسابقة سيدمج بمنصب دائم. والمتعاقد الذي لم يسعفه الحظ بإمكانه المشاركة في مسابقة أخرى”.

وأكد الوزير، أن التوظيف في قطاع التربية تحوّل إلى نظام المسابقات لأنه هو المعتمد في الوظيف العمومي لسد احتياجات القطاع.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور