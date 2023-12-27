وزير التربية.. المدرسة أولوية في برنامج الرئيس تبون

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن المدرسة، قاطرة الأمة نحو التطور ومهد تنشئة الأجيال والمجتمعات. وتحظى بأولوية وطنية وسيادية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي دعّم المدرسة والمدرسين والمتمدرسين بإرادة وحزم وعزم.

كما أشار وزير التربية، إلى أن الهدف هو الارتقاء بالتربية والمربين إلى مصف الدول المتطورة دراسيا ومهنيا واجتماعيا. قائلا “يتجلّى ذلك في إعادة كتابة البرامج، وإعادة النظر في منظومة التقييم بدءًا بمرحلة التعليم الابتدائي”. حيث “تم استحداث تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وتخفيف وزن المحفظة وتدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي”. و”تنصيب شعبة الفنون وترقية الرياضة المدرسية وتأطيرها من مختصين وإدماج المتعاقدين والرقمنة”. و”إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية وتثمين النظام التعويضي وغيرها من إنجازات في قطاع التربية”.

وأشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، بمعية وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، على مراسم تكريم التلاميذ الفائزين في المسابقة الوطنية للكتابة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع مُجَمَع سوناطراك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الشركة.

كما وجّه الوزير خالص عبارات التقدير لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه التظاهرة الفكرية المتميزة. التي تعتبر مساهمة من المدرسة في إحياء الذكرى 60 لتأسيس مجَمَّع سوناطراك غداة الاستقلال في 31 ديسمبر1963.

الوزير يهنأ الفائزين

في حين، هنّأ التلاميذ الفائزين في المسابقة، وجميع المشرفين والقائمين على المؤسسات التعليمية المشاركين في هذه المسابقة. وعلى رأسها المؤسسات التي ينتمي إليها التلاميذ المكرمين.

كما أكد الوزير أن مثل هذه التظاهرات الفكرية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الكتابة لدى الناشئة. ومنح التلاميذ فرصة التعبير في عدد من المجالات المعرفية والإبداع قصد تطوير شخصيتهم وصقل مواهبهم وتنميتها. حيث تضمّنت المسابقة إنتاج نص مكتوب يتناسب نوعه وموضوعه مع مستوى تلاميذ كل مرحلة تعليمية: إنتاج تعبير كتابي حول حماية البيئة، بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي ورسالة حول دور الطاقة في تطور البلاد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، ومقال حول الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي. وقد أسفرت عملية التقييم، عن انتقاء 60 إنتاجا موزعة بالتساوي على المراحل التعليمية الثلاث.

في حين، أشار الوزير إلى “أن تنظيم منافسات بالشراكة مع مؤسسات دستورية أو اجتماعية أو اقتصادية كمجمع سوناطراك لفائدة أبنائنا التلاميذ في إطار انفتاح المدرسة على محيطها يكرّس قيمة المدرسة في وجدان المجتمع”. “انطلاقا من أن بلدنا يمضي بخطى ثابتة إلى نظام تربوي محكم ومتطوّر يعمل على تشجيع التلاميذ”. “لتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على التفكير النقدي وتوعيتهم للاهتمام بالقضايا والمواضيع الحيوية في حياتنا ومجتمعنا”. “مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وتعزيز الالتزام بالمواطنة في إطار تحقيق التنمية المستدامة”. و”العمل على جعل منظومتنا التعليمية الوسيلة المثلى لترسيخ هويتنا وثوابت أمتنا ومعالم ذاكرتنا الوطنية لدى أبنائنا التلاميذ”.