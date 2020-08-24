وزير التربية: المصادقة على مخططات حصص التعلّم لمرحلة التعليم الابتدائي

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الإثنين، عن المصادقة على مخططات حصص التعلّم لمرحلة التعليم الابتدائي التي طالب بها أساتذة هذا الطور.

وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد الوزير خلال افتتاح ملتقى وطني بالعاصمة، على المصادقة على مخططات حصص التعلم لمرحلة التعليم الابتدائي التي كانت مطلبا أساسيا لأساتذة هذا الطور التعليمي.

وأوضح واجعوط خلال الملتقى الذي يعدّ الثاني بعد الأول المنظّم في فيفري لإعداد مخططات التعلم وتوحيدها والمصادقة عليها، بأنه يمثل “مرحلة أخيرة من مسار بدأ مطلع السنة الجارية”.

مشيرا إلى أنه سيتم المصادقة رسميا على مخططات حصص التعلم لمرحلة التعليم الابتدائي مع تحديد آلية لمراجعتها وتعليمها وكذا تحديد آلية نشرها ووضع جهاز لإعداد وتثمين ومرافقة استغلالها.

وبخصوص إعداد مذكرات بيداغوجية نموذجية لمرافقة النظام التعليمي والاستجابة لمطلب أساتذة التعليم الابتدائي بالتخفيف من أعباء التحضير اليومي لمذكرات الدروس، أكد الوزير بأن العملية هدفها تزويد الأستاذ بأدوات عمل تساعده على أداء مهمته البيداغوجية.

مشيرا إلى أن الإجراء يمسّ بالخصوص المتخرّجين من المدرسة العليا للأساتذة، مع العمل على توحيد المذكرات المتداولة بين الأساتذة ضمانا لتعليم متكافئ مع الإبقاء على حرية التغيير ومراعاة الأهداف المسطرة.

وأوضح المتحدث بأن مخططات حصص التعلم “ليست ملزمة للأستاذ، بل يستعين بها في تحضير الدروس وله أن يكيّفها حسب مقتضيات الحصة التعليمية والمستوى الفعلي للتلاميذ”.

مؤكدا بأن الأستاذ يمكنه اقتراح الوضعيات التعليمية التي تحقق الأهداف المسطرة، وأن هذا العمل البيداغوجي “يبقى قابلا للمراجعة والتعديل والتحسين بشكل مستمر من خلال الآلية التي سيتم الاتفاق عليها في هذا الملتقى”.

هذا ونوّه واجعوط بجهود المساهمين في إنجاز وإعداد مخططات حصص التعلم لمرحلة التعليم الابتدائي في هذا الظرف الاستثنائي وظروف الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن الوزير أعطى إشارة الانطلاق الرسمي لمشروع إعداد المخططات النموذجية لحصص التعلم الخاصة بالتعليم الابتدائي في جانفي الفارط.