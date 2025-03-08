وزير التربية: المنظمات النقابية المعتمدة يُسمح لها أن تُعيّن ممثلا نقابيا

أوضح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون، يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون أن تُعيّن ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته.

وخلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. جدّد الوزير تأكيده على سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين. في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02.

كما أوضح الوزير أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون. يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون أن تُعيّن ممثلا نقابيا. يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله. ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية، حسب بيان للوزارة.

حيث استهلّ الوزير كلمته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل سنة. بتهانيه الخالصة لموظفات وعاملات القطاع في جميع مؤسسات التربية والتعليم ومن خلالهن لكل النساء الجزائريات. مشيرا إلى المكانة الرّفيعة التي تتبوّؤها المرأة في مجتمعنا، مؤكّدا على وجوب تظافر جهود الجميع. والاستزادة في العمل لتطوير وتجويد الفعل التربوي الذي تُعنى به المدرسة.

وبخصوص متابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي. الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي. تابع الوزير عرضا حول نسبة تقدّم مديريات التربية في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية. وكذلك بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.

وفي هذا الصّدد، أكّد سعداوي على إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية. لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال.

كما أكّد على ضرورة احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين ضمن الخبرة المهنية في الإدماج. استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال، وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له.

سعدداوي: يجب التقيّد بترتيبات إجراء امتحاني “الباك” و”البيام”

و بخصوص امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025. أكّد الوزير على ضرورة التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدّد للترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجرائهما. على مستوى مديريات التربية وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية مراكز الإجراء. كما وجّه مديري التربية إلى وجوب الوقوف الميداني على جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي. نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الامتحان. الذي تتظافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، لتوفير كل الشروط الملائمة. التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.

السهر على حسن سير التظاهرات والنشاطات

وفي الختام، أمر الوزير مديري التربية بمتابعة مختلف التظاهرات والنشاطات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. والسهر على حسن سيرها، بما في ذلك تلك التظاهرات المنظمة بالتشارك مع القطاعات الأخرى. والهيئات الدستورية، كالبطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية، تشكيل برلمان الطفل الجزائري. الحملة الوطنية التّوعوية والتحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت. المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية، تحت عنوان “الجزائر والقضايا العادلة” وغيرها.

جدير بالذكر أن الندوة حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

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