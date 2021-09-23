وزير التربية: الموت غيب الكثير من منتسبي القطاع والتلقيح ضرورة لحماية المدرسة

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إن الموت الكثير من منتسبي القطاع هذه السنة.

وقال الوزير بلعابد خلال اجتماع وزير الصحة مع مجموعة من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح. “أول أمس والذي يتزامن مع الدخول المدرسي كنت سعيدا وحزينا. كنت سعيدا بمناسبة عودة أبناءنا إلى مقاعد الدراسة. وحزينا لأن الموت غيب الكثير من منتسبي القطاع”.

وثمن وزير التربية الوطنية، إقبال موظفي القطاع على مختلف رتبهم على التلقيح خلال العطلة. داعيا في ذات السياق إلى التقدم لمراكز التطعيم لحماية التلاميذ والمدرسة من الوباء”.