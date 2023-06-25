وزير التربية: الندوة الوطنية لامتحان تقييم المكتسبات في النصف الأول من جويلية

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الندوة الوطنية لإمتحان تقييم المكتسبات ستنظم في النصف الأول من شهر جويلية المقبل.

وأشار وزير التربية، خلال كلمة له أثناء إنطلاق الندوة الجهوية لتقييم المكتسبات. أنه تم تنظيم ندوات ولائية من أجل إمتحان تقييم المكتسبات. مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم الندوة الوطنية في النصف الأول من من جويلية المقبل.

كما أكد وزير التربية، أنه سيتم الإصغاء لكل المتدخلين ونتقبل كل الآراء والتقييمات. والوصول إلى كلمة سواء وموحدة في الندوة الوطنية ونعمل بها خلال الدخول المدرسي المقبل. من أجل تدارك الاختلالات التي كان يمر بها التلاميذ وبقاء اختلالات مزمنة في المكتسبات التعليمية مما يؤثر على نسب النجاح.

وأشار وزير التربية، إلى أن هذه الندوات يطمح من ورائها كسب المزيد من الإقتراحات البناءة والهادفة في الندوات الجهوية الستة المنظمة على مدار يومين. خاصة وأن الإمتحان جاء ببعض التفاصيل الجديدة . حتى تكون السنة المقبلة خالية من الشوائب وتقلل من المجهود والضغط الكبير الذي عاشته الجماعة التربوية.