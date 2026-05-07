وزير التربية: النسخة النهائية من القانون الأساسي لموظفي القطاع على طاولة الحكومة

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في مراحله النهائية. وهو على طاولة الحكومة.

وأشار وزير التربية، خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن “القطاع حريص على تحقيق الإجماع مابين المنظمات النقابية. ونحن عيننا على الميدان من خلال المدراء والاستماع إلى انشغالات الموظفين”.

وأضاف وزير التربية، أنه قد تم الإنتهاء من العمل على القانون، حيث أن النسخة الجديدة لله ستسمح للقطاع من تسوية وضعية موظفي المصالح الاقتصادية وباقي الأسلاك الأخرى. استدراكا لما ظهر من ملاحظات تحتاج الى استدراك. مضيفا أن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع تمت دراسته على مستوى الحكومة وفي المسار العادي الذي تأخذه القوانين في هذا المجال.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور