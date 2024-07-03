وزير التربية الوطنية : أشغال التهيئة والترميم بوجود التلاميذ ممنوع

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بعدم مباشرة أية أشغال تهيئة أو ترميم أثناء تواجد التلاميذ بالمؤسسات التعليمية وطالب بتوفير كل الشروط المادية الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي 2024-2025.

وجاء تصريح الوزير في اختتام أشغال الندوة الوطنية حول غلق السنة الدراسية 2023-2024 وضبط الجاهزية للدخول المدرسي 2024-2025 أين تم وضع مخطط إجرائي لتنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالمالية والهياكل.

و تناول هذا المخطط بالتفصيل توقعات استلام الهياكل الجديدة القاعدية و مرافق الدعم للدخول المدرسي 2024-2025، وتهيئة و ترميم المؤسسات التربوية والتكفل بكل الأشغال الضرورية التي تسمح بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

إضافة إلى مواصلة توفير ملاعب التربية البدنية في المدارس الابتدائية تماشيا مع برنامج وزارة التربية الوطنية و خاصة بعد مضاعفة الحجم الساعي الأسبوعي لمادة التربية البدنية في مرحلة التعليم الإبتدائي.

ومواصلة تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الإلكترونية، العمل بالتنسيق مع وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية على ربط المؤسسات التعليمية بالألياف البصرية، بالإضافة إلى التكفل المالي وفق آجال مضبوطة لمختلف العمليات المصاحبة للدخول المدرسي، وكذلك توفير الكتاب المدرسي وتوصيله إلى التلميذ في الآجال المحددة مع تسخير كل الإمكانيات المتاحة لذلك.