وزير التربية الوطنية في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي بسكرة والمغير

قام وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي بسكرة والمغير أين أكد بضرورة استغلال هياكل التكوين التابعة للقطاع في تحقيق جودة التعليم.

وفي كلمة ألقاها بقاعة الاجتماعات الكبرى لولاية بسكرة بعد استماعه لعرض حول القطاع بالولاية، قدمه المدير المحلي للتربية، أوضح الوزير الذي استهل زيارة عمل و تفقد إلى الولاية تدوم يومين، أنه و في إطار المجهودات المبذولة لتحقيق جودة التعليم أصبح من الضروري استغلال هذه الهياكل لضمان التكوين المستمر للإطارات البيداغوجية للقطاع.

وقد عاين الوزير بالمناسبة، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية بعد أن خضع لعملية ترميم وإعادة تأهيل, حيث أكد أن ما فرضه القانون الأساسي الجديد من صيغ متعددة للتكوين يخضع لها موظفون القطاع وما يتطلبه القطاع من أنشطة يختص بها القطاع يستدعي استغلال هذه المنشأة في التكوين القبلي والبعدي للموظفين.

ولدى معاينته مشروع في طور الإنجاز (مديرية الثقافة) لتقديم مقترح بتحويلها لفائدة قطاع التربية، استمع الوزير لشروحات حول هذا المشروع الذي يتربع على أزيد من 9 آلاف متر مربع منها 4500 متر مربع مبنية و يتضمن 26 فضاء وجناحا إداريا و مكتبة وجناح للمسرح.