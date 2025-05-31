وزير التربية الوطنية يحل بولاية غرداية للإشراف على إنطلاق إمتحانات “البيام”

حلّ مساء اليوم السبت وزير التربية الوطنية محمد الصغير السعداوي بولاية غرداية، في زيارة عمل رسمية تأتي عشية إنطلاق إمتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2025 .

وكان في إستقبال الوزير بمطار مفدي زكرياء والي الولاية عبد الله أبي نوار، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي حاج سعيد سليمان، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية، وسيط الجمهورية، ونائب المجلس الشعبي الوطني، عضو مجلس الأمة، ورئيس دائرة بونورة، إضافة إلى رئيس بلدية العطف بالنيابة.

وسيشرف الوزير غدا الأحد على إعطاء إشارة إنطلاق إمتحانات شهادة التعليم المتوسط من متوسطة محمد بوضياف بحي الثنية، حيث سيقوم بزيارة بعض مراكز الإجراء للإطلاع على ظروف سير الإمتحانات والإمكانات المسخرة لإنجاحها .

يُشار إلى أن إمتحانات شهادة التعليم المتوسط بولاية غرداية تشهد هذه السنة مشاركة 8690 تلميذا موزعين على 36 مركزا، وسط توفير كل الظروف المواتية لضمان سير الإمتحانات في أحسن الظروف .