وزير التربية الوطنية يكرّم مدراء الولايات التي حققت المراتب الثلاث الأولى في البيام والباك ومديرية مدارس أشبال الأمة

قام وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، اليوم، بتكريم الأسر التربوية للولايات التي حققت المراتب الثلاث الأولى في كل من امتحان البيام والباك دورة 2025، وكذا مديرية مدارس أشبال الأمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالمجهودات المبذولة من قِبل الأسرة التربوية لتحقيق التميز في الامتحانات المدرسية.

وقد شهدت هذه الدورة ريادة الولايات التالية:

في شهادة التعليم المتوسط “البيام ” كل من ولاية تيزي وزو (المرتبة الأولى)، ولاية بجاية (المرتبة الثانية)، وولاية جيجل (المرتبة الثالثة).

بينما في شهادة البكالوريا ولاية تيزي وزو (المرتبة الأولى)، ولاية غليزان (المرتبة الثانية)، وولاية بجاية (المرتبة الثالثة).

وبالمناسبة أكد الوزير على أهمية دراسة تجارب هذه الولايات الناجحة وتحويلها إلى نماذج مرجعية يمكن الاستفادة منها وطنيا.

كما شدد الوزير على ضرورة تثمين هذه المكتسبات وتعميم الممارسات البيداغوجية والإدارية الناجعة.

وعبّر الوزير عن بالغ تقديره لكافة الفاعلين في القطاع بهذه الولايات، من تلاميذ وأولياء وأساتذة وإداريين وشركاء اجتماعيين.

وتميز اللقاء أيضًا باستقبال الوزير لممثّل عن مديرية مدارس أشبال الأمة، حيث تم تكريم هذه المديرية.

وإغتنم الوزير الفرصة للتعبير عن تقديره وشكره العميق للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، نظير إشرافه المتميز وعنايته الدقيقة للأداء البيداغوجي بمدارس أشبال الأمة وهو ما عكسته وتعكسه النتائج الممتازة في الامتحانات المدرسية الوطنية.