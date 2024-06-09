الوطني وزير التربية: امتحان شهادة البكالوريا انطلق في ظروف جيدة بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جوان 2024 - 15:23 شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/2uA3M اقرأ أيضا وزير الصحة يشارك في أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الوطني 26 ماي وزير الطاقة يتحادث مع نظيره الكونغولي ببرازافيل الوطني 21 ماي بتكليف من الرئيس تبون.. طبي يشارك في مراسيم تنصيب الرئيس التشادي المنتخب الوطني 23 ماي هذه رزنامة الإختبارات الإستدراكية في كل الأطوار التعليمية الوطني 23 ماي الجوية الجزائرية: إضطراب في الرحلات من وإلى مطار باريس أورلي الوطني 25 ماي عرقاب يستقبل من طرف رئيس جمهورية الكونغو الوطني 22 ماي عون: الدولة لها أهدافها ومصانع السيارات ستوجه لأصحاب الصناعة الحقيقية الوطني 03 جوان الطاقة..نحو ربط الشبكة الكهربائية الشمالية بالجنوبية الوطني 23 ماي إنطلاق أول سفينة جزائرية لتفتيش صيد التونة الحمراء في المياه الدولية الوطني 04 جوان تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات غدا السبت الوطني 24 ماي