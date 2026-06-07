وزير التربية: انطلاق امتحان شهادة البكالوريا جرى في ظروف ممتازة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الأحد بولاية تيزي وزو، أن امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2026) انطلق في ظروف ممتازة. في ظل توفر كل شروط نجاح هذا الموعد التربوي الوطني.

وخلال ندوة صُحفية نشّطها عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية “العقيد عميروش” ببلدية تيزي وزو، أوضح سعداوي. أن القطاع “حرص على تهيئة كافة الشروط للمترشحين حتى يجتازوا الامتحان في أجواء حسنة”. وأكد أن هذا الموعد التربوي الوطني “انطلق في ظروف ممتازة”، متمنيا بالمناسبة كل التوفيق للمترشحين.

وفي ذات السياق، دعا الوزير مديريات التربية بكل ولايات الوطن إلى توفير أفضل الظروف لإجراء هذا الامتحان.

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