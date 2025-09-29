وزير التربية..بعض التلاميذ تقدموا أمام إدارة مؤسساتهم حاملين “المهلوسات” !

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن ظاهرة خطيرة، تخص التلاميذ داخل المؤسسات التربوية.

وقال وزير الصحة في كلمته على هامش افتتاح فعاليات اليوم الوطني للصحة المدرسية في طبعته الأولى، إن بعض التلاميذ تقدموا إلى مدراء مؤسسات تربوية، ليكشفوا ما لديهم من مؤثرات عقلية.

وأشار سعداوي، إلى أن بعض المخاطر تهدد الأطفال وعلى رأسها الشاشات و المحتوى الرقمي والمؤثرات العقلية. مردفا أن المخدرات خطر زاحف يجب الوقف له بالمرصاد.

ودعا الوزير أولياء التلاميذ، إلى مراقبة محافظ وملابس أبنائهم. مشيرا إلى أن الأمر بات ظاهرة خطيرة لا يكفي التكلم عنها وحسب.