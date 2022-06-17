وزير التربية: بكالوريا 2022 كانت جيدة وخالية من الأخطاء

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تميزت على سابقاتها من الدورات بـأداء جيد و تم إجتيازها بامتياز.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة. لدى إشرافه على خروج فريق طبع أسئلة بكالوريا دورة جوان 2022. من الحجر الذي دام 40 يوما. أن بكالوريا هذه السنة تم اجتيازها بامتياز وتميزت على سابقاتها من دورات بأداء جيد.

كما قال وزير التربية أن الدورة تميزت بتسجيل تراجع كبير في حالات الغش في الإمتحانات. وهذا بفضل المجهودات التي بذلتها كل أجهزة الدولة عبر أكثر من 2500 مركز إجراء بالوطن. مشيرا إلى نوعية الأسئلة التي كانت خالية من الأخطاء من حيث المضمون. وكانت في صميم ما درسه التلاميذ حضوريا خلال السنة الدراسية.

كما هنأ وزير التربية فريق العمل الذي سهر على إنجاح هذا الموعد وحرصهم على صيانة الأمانة ومصداقية البكالوريا. مشيرا إلى أن نتائج الإمتحانات المدرسية الوطنية ستكون في موعدها.

وفي تصريح للصحافة قال الوزير ردا على سؤال حول توقعاته لنسبة النجاح الوطنية في البكالوريا. بأنه لا يمكن توقع نسبة النجاح لأنها مرتبطة بعدة معطيات. من بينها التحكم في ظروف التمدرس. وإتمام البرامج و تنظيم الامتحان. مطمئنا التلاميذ بالمناسبة بأن النتائج ستعكس المجهود الذي قامت به الوزارة و الدولة الجزائرية ككل.

بدوره قدّم مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات عبد المجيد بلقاسمي الشكر والتقدير لجميع أعضاء فريق الطبع الذين عملوا لمدة قاربت 40 يوما كاملة بمعدل 12 ساعة في اليوم.

كما كشف وزير التربية، أن أكثر من 700 الف مترشح على المستوى الوطني إجتاز شهادة البكالوريا. موزعين على أكثر من 2500 مركز إجراء لمدة 5 أيام. كما أنه سيتم الاعلان عن نتائج شهادة البكالوريا في غضون الاسبوع الثالث أو بداية الاسبوع الرابع من شهر جويلية.

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