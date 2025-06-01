وزير التربية: تأمين كل أوراق الإمتحانات وعقوبات قاسية للغشاشين

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أنه تم توفير جميع الظروف لاجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط. كما تم توفير كل الظروف من أجل تأمين أوراق الإمتحانات وحتى الخاصة بشهادة البكالوريا.

وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية له اليوم الأحد على هامش إشرافه على انطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية غرداية. أنه تم توفير الظروف الملائمة للتلاميذ المرضى بالمؤسسات الإستشفائية. بالإضافة كذلك إلى التلاميذ العائدين من المهجر من خلال تخصيص مواضيع مكيّفة حسب حالة كل تلميذ.

وعن الإمتحانات النهائية، أكد الوزير، أنه تم توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الامتحانات بطريقة تضمن العدالة والسير الطبيعي للامتحان. من خلال حماية التلاميذ من التأثيرات الخارجية التي تؤثر على ظروف سير الامتحان، منع الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنع دعم المترشحين .

وكشف وزير التربية في سياق ذي صلة، أن هناك عقوبات صارمة ضد كل من يحاول الغش خلال الإمتحانات. مؤكدا تسجيل تراجع في حالات الغش خلال الامتحانات وهذا مؤشر إيجابي.

وعن إمتحان تقييم المكتسبات أكد وزير التربية، أنه ما يزال حديثا وتم توسيعه إلى طورين آخرين. كما أنه سيخضع للتقييم وسيتم استشارة الأسرة التربوية بالإعتماد على آليات أفضل سنعتمدها لضمان جودة التعليم.

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